Terör örgütü karıştı! ‘Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun’

Güvenlik birimlerinin kaydettiği telsiz konuşmaları örgütün çaresizliğini gözler önüne koydu. İstihbarat birimlerince çözümlenen Delila-Diyar- Karker-Azad-Rubam ve Şirvan telsiz kodunu kullanan teröristler, kendilerine Murat Karayılan'ın eylem talimatını ileten Kandil'e ateş püskürdü.
KENDİLERİ EYLEM YAPSIN
Sabah’ın haberine göre; 19 Eylül gecesi Kandil ile Türkiye sınırları içindeki teröristler arasında geçen konuşmada Rojhat (Kandilin askeri kanadının telsiz kodu), kanalından teröristlere "Başkanlık Garzan eyaletinin eylemsizliğinin dikkat çektiğini iletmemi istedi" talimatı verildiği belirlendi.
Örgütün sözde (Garzan eyaleti) olarak adlandırdığı Batman- Bitlis-Siirt -Van kırsalında bulundukları tespit edilen teröristlerin ise Kandil'in "eyleme geçin" talimatına "Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer TC ordusu kanıyor" dedikleri kaydedildi.
RTÜK oy çokluğuyla kabul etti! Ne izlediğiniz takip edilecek
Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum