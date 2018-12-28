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Terör örgütü kıyafetiyle çekilen fotoğraf yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:05 | Son Güncelleme

Aydın'da, telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Zanlının, Suriye'de terör örgütü adına savaştığı ve yaralandıktan sonra Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi

Aydın'da, polis kontrolü sırasında telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf bulunan zanlı tutuklandı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulama yapan Mobil Park Polisi ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.H. ve İ.D. isimli iki kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu kişilerden İ.D'nin cep telefonunda, elinde silah, terör örgütü YPG kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf bulundu. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.H, emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada İ.D'nin ifadesinde, bir dönem zorla terör örgütü YPG adına savaştırıldığını öne sürdüğü ve yaralanmasının ardından da kaçarak, Türkiye'ye yerleştiğini anlattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Suriye Terör örgütü tutuklama YPG

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