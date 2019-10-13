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Terör örgütü köşeye sıkıştı, Karayılan 'hava sahası' çağrısı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününde başarıyla devam ediyor.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- FIRAT'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 olarak açıklandı. Resulayn'da kontrol sağlanırken, Tel Abyad'da kırsaldaki köyler tek tek teröristlerden temizleniyor. Teröristlerin sivil halkın arasına karıştığı ve güneye doğru kaçtığı belirtilirken, çok sayıda teslim olan örgüt üyesi olduğu da bildirildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında terörist Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür" dedi. Terörist Karayılan’ın açıklamalarından örgütün kara propagandalarla Barış Pınarı Harekatı’nda hava sahasının kapatılmasını amaçladığı da ortaya çıktı.

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