"Terör örgütü masum bebeklere saldırırken dünya susuyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Terörün kökünü kazıyana kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Alçak terör örgütü PKK/PYD sivillere ve masum bebeklere saldırırken dünya susuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Akçakale ve Nusaybin'deki terör saldırılarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hain saldırı sonucu şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Terörün kökünü kazıyana kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Alçak terör örgütü PKK/PYD sivillere ve masum bebeklere saldırırken dünya susuyor. Türkiye, bölgesinde asla teröre göz yummayacak. Sınırlarımızdan terörü temizleyeceğiz."

