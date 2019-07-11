Erzurum’da polis tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Karayazı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen Karayazı HDP meclis üyesi 5 kişi ile köylerde yaşayan 5 kişi yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 8 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 87 adet 9 mm fişek ve çok sayıda dijital doküman, kitap ve materyaller ele geçirildi.

