Terör örgütü mensuplarına nüfus cüzdanı hazırlayan şahsa operasyon

Başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara ikamet izin belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen T.Ü. isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından Beylikdüzü’ndeki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, T.Ü. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, T.Ü.’nün sahte belgeleri, Beylikdüzü ilçesinde bulunan ofisinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

Sahte polis kimlik kartı yapabilmek için her şey hazırdı

Ekiplerin ayrıntılı çalışmaları sonucunda, T.Ü.’nün bilgisayarında, bir başka şahıs için hazırlanabilecek şekilde sahte polis kimlik kartının görüntüsü ele geçirildi. Şahsın sahte sivil kimlik kartları haricinde sahte polis kimlik kartı bile basabilecek donanıma sahip olduğu anlaşıldı.

Mor ışık cihazında önce kontrol sonra teslim

T.Ü., hazırladığı hologramlı sahte kimlik kartlarının ve belgelerin gerçeği ile birebir aynı olması için titizlikle çalışıyordu. Hatta müşterilerine, mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını da ayrıntılarıyla anlatıyordu.