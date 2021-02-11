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Terör örgütü mensuplarına nüfus cüzdanı hazırlayan şahsa operasyon

11.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara ikamet izin belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen T.Ü.

Başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara ikamet izin belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen T.Ü. isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından Beylikdüzü’ndeki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, T.Ü. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, T.Ü.’nün sahte belgeleri, Beylikdüzü ilçesinde bulunan ofisinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

Sahte polis kimlik kartı yapabilmek için her şey hazırdı
Ekiplerin ayrıntılı çalışmaları sonucunda, T.Ü.’nün bilgisayarında, bir başka şahıs için hazırlanabilecek şekilde sahte polis kimlik kartının görüntüsü ele geçirildi. Şahsın sahte sivil kimlik kartları haricinde sahte polis kimlik kartı bile basabilecek donanıma sahip olduğu anlaşıldı.
Mor ışık cihazında önce kontrol sonra teslim
T.Ü., hazırladığı hologramlı sahte kimlik kartlarının ve belgelerin gerçeği ile birebir aynı olması için titizlikle çalışıyordu. Hatta müşterilerine, mor ışık kontrol cihazında sahte kimlik kartlarını ve belgelerini göstererek, gerçeğine ne kadar yakın olduklarını da ayrıntılarıyla anlatıyordu.

Çekmeceler sahte evrak doluydu
Adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, T.Ü.’nün, matbaaya dönüştürülmüş ofisinde yaptıkları aramalarda; bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, bin adet eski tip sürücü belgesi, 5 adet yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 500 adet içeriği boş çipli kimlik kartı, 500 adet içeriği boş yeni tip sürücü belgesi, 2 adet kimlik kartı basma makinesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, 1 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ve bir adet kimlik kesme makinesi ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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