TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYESİ 2 KADININ YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla, terör örgütü MLKP mensubu 2 kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in Güngören ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten MLKP terör örgütü mensubu olan ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde 300 bin TL ödülle aranan 'Eylül' kod adlı Songül Dilek ve 'Rojda' kod adlı Güneş Akan yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirildi.

TUNCELİ'DE MLKP'Lİ TERÖRİST KALMADI

Açıklamada, daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'sinin ölü olarak ele geçirildiği, 1'inin ikna yoluyla teslim olduğu belirtilerek, iki kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubunun kalmadığı ifade edildi.

Görüntü dökümü:

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-Yapılan operasyon

-Evde yapılan aramalar

-Şüphelilerin fotoğrafları

-Sırasıyla

-Songül Dilek'in fotoğrafı

-Güneş Akan'ın fotoğrafı

