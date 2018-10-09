HABER

'Terör örgütü özerklik ilan edecek' iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol altında tutan terör örgütü YPG'nin ABD'nin gözetiminde Ayn İsa'nın sözde başkent olacağı özerk bir bölge için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi

Habertürk'ün özel haberine göre terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, ABD’nin gözetiminde Suriye’nin kuzeyinde başkenti Ayn İsa olacak bir özerk bölge için hazırlıklarını tamamladığı ve sözde özerk bölgenin bölgesel meclislerini ve yönetim komisyonlarını oluşturduğu iddia edildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, geride bıraktığımız Perşembe ve Cuma günlerinde terör örgütünün bölgedeki siyasi temsilcileri ile ABD’li bir heyetin bir araya gelerek, Suriye’nin kuzey doğusunda ve PKK/YPG’nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kurulması planlanan özerk bölgenin idari yapılanması hususunda 8 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Merkezi Ayn İsa kenti olan Doğu ve Kuzey Suriye Yönetimi bölgedeki çalışmalarını başlatan PYD’nin bölgedeki Sünni Arap aşiretlerle görüşme trafiğine ise son 3 aydan bu yana Suudi Arabistanlı ve ABD’li askeri danışmanların aracılık ettiği kaydedildi.

Bölgedeki kaynaklar, söz konusu yönetime bağlı meclis ve komisyonların oluşturulduğunu ve yeni yönetimde PKK ile koordinasyon içinde yer alan yedi Kürt ve Arap bölgesel yönetiminin belirlendiğini ve bu bölgelerin başkent olarak ilan edilen Ayn İsa’dan yönetileceğini ifade ettiler.

ABD’li danışmanların gözetiminde oluşturulan düzenlemeler uyarınca, Doğu ve Kuzey Suriye Yönetimi Eş Başkanlığının sözde başkent stratüsü verilecek olan Ayn İsa’ya bağlı yönetimlerin olağan çalışmalarını sürdüreceği ancak Yürütme Meclisinin bu bölgeler arasındaki konularda ara bulucu ve iş birliği faaliyetlerini yürüteceği öğrenildi.

Bölgedeki siyasi kaynaklar, Ayn İsa’da kurulan yönetimin 5-6 gün içerisinde tüm bölgelerin yönetimini ele alacağını ve bu çerçevede oluşturulacak yedi bölgesel idareden dördünü Arap, üçünü ise Kürt bölgelerinin oluşturacağını belirtiyorlar.

Öte yandan bu yönetimin merkezinin, ABD’nin liderliğini yaptığı 4 uluslararası koalisyon gücü tarafından korunacağının garanti edildiği ifade ediliyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Yeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdüYeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdü
İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG Suriye özerklik ABD ayn isa

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayın yiğitler ordusu alın orayı mezarlık yapmak için en iyi neden
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Yeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdü

Yeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdü

İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...

İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!

Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.