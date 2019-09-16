"Kardeşim 15 yaşındaydı. Bize 'Oraya gidersen kardeşin seni görür.' dediler. Nerede olursa olsun onu bekliyoruz. Kardeşimi getirmelerini bekliyoruz. Kardeşim bizi burada gördüğü zaman gelsin istiyoruz. Umutluyum kardeşim bizi burada görür." diyen Abduli, kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

Kaçırıldıktan 2 yıl sonra bir arkadaşının PKK'dan kaçarak geldiğini anlatan Hakimi, "Bana 'Çocuğun PKK'nın içinde.' dediler. 5,5 senedir hiç haber alamadım. İki sefer kalp rahatsızlığı geçirdim ve ameliyat oldum. Çocuğumun annesi de yerdedir, hastadır. Kalan iki çocuğumun da gözleri görmüyor. Çocuğumuz yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki buradan bir haber gitsin çocuğumuza." diye konuştu.

Seslerinin duyulması için, annelere destek olmak için İran'dan geldiklerine işaret eden Hakimi, şunları kaydetti:

"Buraya geldik çünkü bize 'HDP'den çocuğunuzla ilgili haber alabilirsiniz.' dediler. Bu bir zulümdür. 5-6 senedir çocuğumuzla ilgili haber alamıyoruz. Çocuklarımızı bizden kopardılar. İslam'ın hangi kanunu bunu kabul eder? Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadıkları konusunda bir haberimiz olsun istiyoruz."

