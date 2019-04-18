Terör örgütü PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları sonucu paniğe kapılan ve eleman temininde zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuklara ve gençlere dikti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG kurduğu sözde özel birimle, Suriye'nin kuzeyinde örgütün kontrol ettiği bölgelerde çocuk ve gençleri tespit ederek, zorla silah altına almaya çalışıyor.

Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi maksadıyla askeri harekatın gündeme gelmesi ve son dönemde başarılı operasyonlarla yaşadığı büyük kayıpların ardından siviller üzerindeki baskısını artıran bölücü terör örgütü, özellikle Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az bir genci zorla silah altına alıyor.

- Aileleri kandırıp çocukları kaçırıyorlar

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocukları kaçırması, uluslararası raporlara da yansımıştı.

Rapora göre, kaçırılan çocuklar ailelerine bir daha gösterilmiyor.

Söz konusu çocuklar ve gençler uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor.

Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan bölge halkının, bölgenin teröristlerden temizlenmesini sabırsızlıkla beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye'den yardım beklediği öğrenildi.

