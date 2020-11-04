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Terör örgütü PKK, IKBY’de petrol kuyusuna saldırdı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 21:40 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentindeki petrol kuyusuna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 Peşmerge yaralandı.Sabah saatlerinde Irak’ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında görev yapan Peşmerge güçlerine saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK, bu kez IKBY’nin Duhok kentinde yer alan Nusra köyündeki petrol kuyularına saldırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentindeki petrol kuyusuna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 Peşmerge yaralandı.
Sabah saatlerinde Irak’ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında görev yapan Peşmerge güçlerine saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK, bu kez IKBY’nin Duhok kentinde yer alan Nusra köyündeki petrol kuyularına saldırdı. Duhok kentine bağlı Çemanke kasabasının Nusra köyünde bulunan petrol kuyusuna gerçekleştirilen saldırıda 2 polis yaralandı.
Irak’ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Amadiye bölgesinde terör örgütü PKK’nın IKBY’ye bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

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