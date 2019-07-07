HABER

Terör örgütü PKK Irak sınırındaki turistik bölgelere zarar veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

Irak'taki Duhok vilayetinin Zaho İlçesi Turizm Müdürü Çiya Emin: "PKK, Zaho'da turizme çok zarar verdi. Örgütün varlığı nedeniyle 15 turistik bölge kapalı durumda" - Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı bir turist: - "Zaho sınırlarında çok sayıda turist bölgesi var ancak PKK nedeniyle oralara gidemiyoruz"

DUHOK (AA) - Irak'ın Duhok kentindeki Zaho İlçesi Turizm Müdürü Çiya Emin, terör örgütü PKK'nın ilçenin turizmine zarar verdiğini belirterek, "Örgütün varlığı nedeniyle 15 turistik bölge kapalı durumda." dedi.

Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Türkiye-Irak sınırında bulunan Duhok'a bağlı Zaho ilçesindeki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

PKK'nın ilçe sınırlarındaki varlığının bölge halkını rahatsız ettiğini söyleyen Emin, "PKK, Zaho'nun turizmine çok zarar verdi. Örgütün varlığı nedeniyle 15 turistik bölge kapalı durumda." ifadelerini kullandı.

Emin, PKK'nın ilçedeki uygulamalarına değinerek, örgütün Zaho'ya bağlı Batifa nahiyesindeki turizm işletmecilerinden haraç istediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zaho'da turizm sektöründe birçok projeyi hayata geçirilmeyi planladıklarını dile getiren Emin, "Ancak PKK'nın varlığı nedeniyle projeler uygulamaya konulamadı." dedi.

Emin, terör örgütünün ilçe merkezine sızabileceği uyarısında bulunarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) PKK'a karşı önlem alması çağrısında da bulundu.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı bir turist de PKK'nın varlığının bölgeyi tehlikeye soktuğunu dile getirerek, "Zaho sınırlarında çok sayıda turist bölgesi var ancak PKK nedeniyle oralara gidemiyoruz. O bölgelere giderek PKK'nın bizi kaçırmasından korkuyoruz." diye konuştu.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Vali Yerlikaya hakkında çıkan iddialara yanıt verdiVali Yerlikaya hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel şölen sunuyorNilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel şölen sunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak PKK Zaho

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Kağıthane'de yaya aracın altında kalmaktan 8 saniyeyle kurtuldu

Aracın altında kalmaktan 8 saniyeyle kurtuldu

Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

Pendik'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

KKTC'den kahreden haber! Hakkarili asker kazada hayatını kaybetti

KKTC'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.