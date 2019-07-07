Terör örgütü PKK Irak sınırındaki turistik bölgelere zarar veriyor

Emin, PKK'nın ilçedeki uygulamalarına değinerek, örgütün Zaho'ya bağlı Batifa nahiyesindeki turizm işletmecilerinden haraç istediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı bir turist de PKK'nın varlığının bölgeyi tehlikeye soktuğunu dile getirerek, "Zaho sınırlarında çok sayıda turist bölgesi var ancak PKK nedeniyle oralara gidemiyoruz. O bölgelere giderek PKK'nın bizi kaçırmasından korkuyoruz." diye konuştu.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

