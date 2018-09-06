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Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

PKK'nın Karadeniz için K.Irak'tan gönderdiği teröristler sınırda vurulunca, örgüt bu defa Ermenistan'a yöneldi. Yasadışı sol terör örgütlerinin desteğiyle Ermenistan'daki kamplardan sınırı geçen teröristler Tendürek'e çıktı. Mehmetçik TİKKO, MKP, TİKB, MLKP'nin yapılandığı Tunceli, Bingöl, Ağrı ve Tokat çevresinde teyakkuzda.

Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!

Kuzey Irak üzerinden Karadeniz’e sızma girişimi başarısız olan PKK’nın yeni planı deşifre oldu. Örgütün, Ermenistan’daki kamplarda bulunan teröristleri özellikle yasadışı sol terör örgütlerinin yoğun olarak yapılandığı Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden Karadeniz dağlarına sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Türkiye’ye sızan teröristlerin Gümüşhane kırsalına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

PKK’nın Ermenistan’daki kamplarında bulunan teröristleri sınırdan geçirerek Tendürek Dağı’na soktuğu ortaya çıktı. Ermenistan’ın yıllardır desteklediği ve kamplarının bulunduğu Ermenistan sınırından geçen teröristlerin TİKKO, MKP, TİKB, MLKP gibi yasadışı sol terör örgütlerinin kamuflesi altında özellikle mevsimlik işçileri kullanarak bölgeye sızma girişiminde olduğu öğrenildi.

KARADENİZ ISRARININ SEBEBİ

Terör örgütünün Karadeniz ısrarının asıl sebebi de ortaya çıktı. Amanos Dağlarındaki en büyük lokal eylem grubu yok edilen PKK'nın, yeniden yapılanamayınca Karadeniz’i Amanoslara çevirmek istediği belirlendi. PKK’nın yakalanan sözde “Akdeniz açılım” sorumlusu 'Halo' kod adlı Eyüp Çelik’in verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan operasyonlarla, örgüt Amanoslarda büyük darbe yemişti. Örgütün ilk etapta teröristlerini sokmak istediği Karadeniz’e ardından da mühimmat ve patlayıcı sevkiyatı yapmayı planladığı tespit edildi.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Terör örgütün farklı yollardan Karadeniz bölgesine sızmak istemesi üzerine teyakkuza geçen güvenlik birimleri özellikle yasa dışı sol terör örgütlerinin yapılandığı Tunceli, Bingöl, Ağrı ve Tokat çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Havadan İHA’larla izlenen bölgelerdeki askeri birlikler olası operasyon için hazır bekletiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Ermenistan PKK kuzey ırak Amanoslar Karadeniz

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