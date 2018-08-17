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Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

TSK'nın yaptığı açıklamada, 10-16 Ağustos arasında yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Son dakika habere göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10-16 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sırasında 19 piyade tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir RPG-7 roket atar, 30 el bombası, 10 telsiz, 150 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. 41 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda 8 askerin ise yaralandığı bildirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 263 mayın ve 1381 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 30 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

AA

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TSK PKK terör operasyon Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beter olsunlar dünyanın pislikleri
her yıl binlerce öldürdük diyorlar .!! çin ordusu olsaydı kururdu vulann... Yalan dolan verilen sayılarla bitmez bu iş efendilerrr.. gerçek birşeyler yapın.. samimi olun....
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