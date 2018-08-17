Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10-16 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sırasında 19 piyade tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir RPG-7 roket atar, 30 el bombası, 10 telsiz, 150 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. 41 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda 8 askerin ise yaralandığı bildirildi.