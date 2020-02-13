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Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Batman’da düzenlenen Kapan-6 Operasyonu’nda teröristlere ait 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, 830 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman’ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 13 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla teröristlerce kullanılan 10 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha timi ve mayın/EYP tespit ve imha timleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde ev aramalarında bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 2 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün, 25 gram civa, 2 adet batarya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 3 adet kurusıkı mermi, 3 adet silah temizleme yağı, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Narko-terörizmle mücadelenin de sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Narkotik tespit köpeği Engel’in de dahil olduğu operasyonda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ile 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütü

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