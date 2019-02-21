Terör örgütü PKK, orman yakıp şantiyelere saldırdı

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Düzenlediği terör eylemleri ile çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan PKK, çevreye ve yatırımlara verdiği zararla da bölgenin kalkınmasına engel olmaya çalıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sosyal medya ve kendisine müzahir yayın organlarından, "çevreci bir tavır içerisinde olduklarına" yönelik algı çalışması yürüten bölücü terör örgütü PKK/KCK, çevreye ve yapılan yatırımlara zarar veren birçok eylem gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu bitme noktasına gelen PKK'lı teröristler, kaçtıkları bölgelerdeki ormanları ateşe verdi. Terör örgütü tarafından çıkarılan orman yangınlarının en yoğun olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu.

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır darbe alan PKK'lılar, Amanos Dağlarındaki ormanlık alanları yaktı. 15 gün içinde üç kez yakılan Amanos Dağlarında yüzlerce hektarlık alan kül oldu.

PKK'lı teröristler, Hatay'ın Dörtyol ve Balıkesir'in Havran ilçeslerinde de orman yangınları çıkarttı. İzmir'in Foça ilçesinde 2011'de çıkan iki orman yangınının faili olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.