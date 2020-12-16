HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı

16.12.2020 12:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı, peşmerge güçlerinin Suriye’den gelen terör örgütü PKK’nın saldırısını püskürttürdüğünü söyledi.IKBY Peşmerge Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’den gelen terör örgütü PKK yanlısı HPG silahlı grupların, Simalke sınır kapısı yakınlarındaki Sihila bölgesindeki peşmerge güçlerine ait kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.Sabah saatlerinde başlayan ve 2 saat süren çatışmalarda ağır silahların kullanıldığını belirten Lezgin çatışmada peşmerge güçlerinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ve terör örgütü PKK’nın saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.Suriye’deki DSG lideri Mazlum Abdi’nin PKK’nın sözünden çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Lezgin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tekrarlanan saldırılara karşı bir tavır sergilemeye davet etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı, peşmerge güçlerinin Suriye’den gelen terör örgütü PKK’nın saldırısını püskürttürdüğünü söyledi.
IKBY Peşmerge Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’den gelen terör örgütü PKK yanlısı HPG silahlı grupların, Simalke sınır kapısı yakınlarındaki Sihila bölgesindeki peşmerge güçlerine ait kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve 2 saat süren çatışmalarda ağır silahların kullanıldığını belirten Lezgin çatışmada peşmerge güçlerinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ve terör örgütü PKK’nın saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.
Suriye’deki DSG lideri Mazlum Abdi’nin PKK’nın sözünden çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Lezgin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tekrarlanan saldırılara karşı bir tavır sergilemeye davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?

En Çok Okunan Haberler

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

Çalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılar

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Afganistan tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.