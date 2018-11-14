Terör örgütü PKK/PYD’de iç hesaplaşma: 2 terörist infaz edildi

Yerel kaynaklardan edinen bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar’a komşu olan Rasulayn kentine bağlı Tel Arkam köyünde iki terörist infaz edildi. Rasulayn - Telabyad karayolunda kontrolü sağladıkları öğrenilen teröristlerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldükleri belirtildi.

Teröristlerin neden öldürüldükleri kesinlik kazanmazken yerel kaynaklar bir iç hesaplaşma sonucu infazların gerçekleştirildiğini belirtti. İddiaya göre ABD’nin terör örgütü PKK’nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başına koyduğu para ödülünün örgüt içerisinde farklı seslerin çıkmasına neden olduğu ve örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için infazların gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, önümüzdeki günlerde yeni infazların da gelebileceğini dile getirdi.

(İHA)

