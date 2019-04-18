Terör örgütü PKK, Suriye'de gözünü çocuklara dikti

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonucu paniğe kapılan ve eleman bulmada zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuk ve gençlere dikti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG, kurduğu sözde özel birimle, Suriye'nin kuzeyinde örgütün kontrol ettiği bölgelerde çocuk ve gençleri tespit ederek, zorla silah altına almaya çalışıyor. Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi amacıyla askeri harekatın gündeme gelmesi ve son günlerde yaşadığı büyük kayıpların ardından siviller üzerindeki baskısını arttıran terör örgütü, özellikle Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az 1 genci zorla silah altına alıyor.

AİLELERİ KANDIRIP, ÇOCUKLARI KAÇIRIYORLAR

Bölücü terör örgütünün çocukları kaçırması, uluslararası raporlara da yansımıştı. Rapora göre, terör örgütü PKK/YPG, aileleri parayla kandırarak çocukları kaçırıyor. Kaçırılan çocuklar, ailelere verilen sözlerin aksine bir daha ailelere gösterilmiyor. Söz konusu çocuklar ve gençler, uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor. Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

BÖLGE HALKI TÜRKİYE'DEN YARDIM BEKLİYOR

Bölgede yaşayan, terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan sivil halkın, bölgenin teröristlerden temizlenmesini beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye'den yardım beklediği öğrenildi.

