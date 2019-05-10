HABER

"Terör örgütü PKK Telafer'i ele geçirmek istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: - "Sincar ilçesinin kontrolünü elinde tutan terör örgütü PKK, şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta bulunduğu Telafer ilçesini kontrol etmeyi planlıyor" - "Telaferliler yerlerine ve evlerine geri dönerek bu planı bozabilir" - "PKK, Sincar'da halk üzerindeki böl-zayıflat taktiğini Telafer'de de uygulamak istiyor"

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden sonra şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesine konuşlanmayı planladığını belirtti.

Salihi, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerin güvenlik durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sincar ilçesinin kontrolünü elinde tutan terör örgütü PKK, şimdi de Türkmenlerin çoğunlukta bulunduğu Telafer ilçesini kontrol etmeyi planlıyor." diyen Salihi, "Ancak Telaferliler yerlerine ve evlerine geri dönerek bu planı bozabilir." ifadesini kullandı.

Salihi, PKK'nın Sincar'da olduğu gibi Telafer'de de mezhebi ayrımcılık fitnesi yaratmaya çalıştığını belirterek, "PKK, Sincar'da halk üzerindeki böl-zayıflat taktiğini Telafer'de de uygulamak istiyor." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından Telaferli Türkmenlerin Irak'ın güneyi, Kerkük ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını hatırlatan Türkmen lider, Telafer halkının bölgelerine dönmeleri gerektiğini çünkü PKK'nın oluşan boşluktan faydalanmaya çalıştığını söyledi.

Iraklı güçlerin DEAŞ'a karşı operasyonu sırasında Telafer'de büyük bir yıkım meydana geldiğini dile getiren Salihi, vatandaşların evlerine dönebilmesi için hükümetin bir an önce yeniden imara başlaması gerektiğini aktardı.

- Peşmerge'nin Kerkük'e getirilmesi planı

ITC Başkanı Salihi ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin, Peşmerge güçlerini yeniden Kerkük'e getirmek istediğini ve bu yönde planlarının olduğunu dile getirdi. Salihi, KDP ve KYB'nin terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde gerçekleştirdiği saldırıları bahane ederek bu planı öne sürdüklerini belirtti.

Irak merkezi hükümetini Kerkük meselesine müdahale etmeye çağıran Salihi, Kerkük'ün Basra gibi Irak'ın diğer vilayetlerine benzemediği, muhtemel bir sorunun patlak vermesi halinde önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

Irak'ta merkezi hükümete bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenleyerek tüm vilayeti kontrol altına almıştı. Peşmerge güçleri de çatışmaya girmeden IKBY sınırlarına çekilmişti.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar(Özel) Hayalini kurdukları karavanı inşa edip Türkiye turuna çıktılar
Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattıVali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ITC Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

Kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.