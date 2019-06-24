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Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

İçişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Sehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir. "

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör İçişleri Bakanlığı

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