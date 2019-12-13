Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Söz konusu filmde, 2011’de Suriye rejiminin bölgeyi PKK/YPG’ye teslim etmesinden sonra Kürt halkına yönelik daha da artan baskı, tehdit, hapis, zorla silah altına alma ve cinayet gibi muameleler bölge halkının tanıklığıyla gözler önüne seriliyor. Bölge sakinleri, PKK/YPG'nin kesinlikle Suriye Kürtlerini temsil etmediğini, bir terör örgütü olduğunu ve ideolojisinin de Kandil’e dayandığını vurguluyor. Filmde tüm dünyanın bu gerçeği görmesi gerektiğine vurgu yapan bölge halkından kişilerin “Türkiye tek başına bizi savundu, bizi korudu ve bize yapılan zulmü durdurdu. Türk halkı bize çok yardım etti” ifadelerine yer veriliyor. "BU 6 TANIĞA KULAK VERİN"



Hazırlanan filmi İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin” mesajıyla paylaştı. Terör örgütü PYD/YPG’nin gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin... pic.twitter.com/v3WcG0nEUN — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 12, 2019 Hazırlanan filmde yer alan Suriye Ulusal Meclisini kurmuş İnsan Hakları Ofisi yöneticilerinden olan Kobanili avukat ve siyasetçi Redif Mustafa, pek çok muhalif siyasi grupta yer alarak devrime katıldı. Televizyonlardaki söylemleri nedeniyle ölüm tehditleri alan ve 2011’de Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan Mustafa, filmde esas Kürt sorununun Suriye’de olduğunu, Kobani halkının gerçek istekleriyle kimsenin ilgilenmediğini ifade etti. Kürtlerin Araplardan çok sığınmacı pozisyonuna düşürüldüğünü söyleyen Redif Mustafa, YPG zulmüne herkesin gözlerini kapattığını, muhalefetin de sesini kimsenin duymadığını belirtti. Mustafa, Suriyeli Kürtlere ev sahipliği yapan Türkiye’ye müteşekkir olduğunu dile getirdi.

"ALDATMACA"



Ekonomi Bakanlığında Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapan Kobanili Abdülaziz Temo ise, PYD zulmünde kardeşini kaybetmiş. Ölüm kalım savaşında ailesinin yarısı Türkiye’ye, yarısı Avrupa’ya kaçan Temo, “350 bin Suriye Kürt Türkiye’ye kaçtı. Hepsi PKK/PYD zulmünden kaçıp, buraya sığındı” ifadelerini kullandı. Temo, PKK ve YPG’nin yapılan devrimi "Rojava" olarak adlandırmasının bir aldatmaca olduğunu, esas planın Suriye Kürtlerinin çıkarı için değil, Kandil’i Türkiye’ye karşı başarılı kılmak için olduğunu söyledi. Temo’ya göre PKK/YPG adeta ticari şirket gibi Kürt kanı üzerinden para kazanıyor. Kobanili bir doktor olan Mihdi Davut ise, 2011 devriminden sonra Kürt bölgesinin PYD’ye teslim edilişi ile Kürtlerin çok ağır bir zulme maruz kaldığını belirtti. Davut, babasının da PYD tarafından hapse atıldığını söyledi. Rejimin masum çocukları hiçe sayarak küçücük çocukları zorla askere aldığından yakınan Mihdi Davut, 240 bin çocuğun ölmesiyle kimsenin ilgilenmediğini dile getirdi. Davut, Kürtlere hekim olarak yardım etmek istediğinde kendisine izin verilmediğini, kaçak çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Madem durum normale döndü, neden ben o toprakların bir çocuğu olmama rağmen ülkeme dönüp de çalışamıyorum?” dedi.