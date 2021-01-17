Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, içlerinde 28 yıldır PKK’da faaliyet yürüten örgüt mensubunun bulunduğu 5 örgüt üyesi teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK’da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9’a yükselmiş oldu.

