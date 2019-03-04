HABER

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 5 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 2 kadın, 3 erkek olmak üzere 5 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu.

PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2’si kadın 5 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 2 kadın, 3 erkek olmak üzere 5 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Teröristlerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız öldüKarbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız öldü
Gece kartalları, Malkara sokaklarında göreve başladıGece kartalları, Malkara sokaklarında göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.