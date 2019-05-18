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Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın kampından kaçan 1’i kadın 2 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın kampından kaçan 1’i kadın 2 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Mart ayından itibaren 21’i kadın olmak üzere toplam 52 terörist PKK kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısı’nda teslim oldu.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 1’i kadın 2 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin ifadelerinin sürdüğü öğrenildi. Bu teröristlerle birlikte, Mart 2019 tarihinden bu yana 21’i kadın, PKK’lı 52 teröristin Habur’da güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teröristlerin son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun baskısından dolayı korkup kaçtıkları, fırsatını bulanların Türkiye’ye gelerek teslim oldukları belirtildi.

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