Terör örgütü PKK/KCK, "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla finans sağlamaya çalışıyor

PKK'nın İngiltere, Fransa ve Almanya'da terör örgütü listesine alınmasının ardından bu organizasyon, PKK/KCK'dan bağımsız bir kuruluş olduğunu göstermek ve Hükümet Dışı Kuruluş (NGO) sıfatı kazanabilmek amacıyla 15 Mart 1993'te Almanya'nın Bochum kentinde sözde "Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurdistane)" olarak ismini değiştirdi ve 2005 yılının Nisan ayında vakıf statüsü aldı. HEV-KOM faaliyetlerini halen Almanya Düsseldorf merkezli sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 3'üncü Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda örgüt içerisinde faaliyet yürütenlere ve ölen örgüt mensuplarının geride kalanlarına yardım etme, örgüte finans sağlama amacıyla Almanya'da sözde "Şehit ve Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" (HEV-KOM) adı altında organizasyon oluşturuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü, 1978'den itibaren eleman temin etme, kamuoyu oluşturma, maddi ve lojistik destek sağlama gibi konularda menfaatler sağladığı Avrupa'da, faaliyetlerini legal dernekler bünyesinde kamufle etmeyi amaçladı.

MUHAMMED BOZTEPE - Terör örgütü PKK/KCK, yurt dışında kurduğu "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ve bölücü örgüte finans temin ediyor.

- Örgüt mensupları doktorlar tarafından "Heyva Sor a Kurd" kuruldu

Suriye'nin Amuda kentinde "Heyva Sor a Kurdistane" vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir grup doktor ve sağlıkçı tarafından 12 Aralık 2012'de "Heyva Sor a Kurd" kuruldu.

Terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı, kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren, yaralanan örgüt mensupları ile öldürülenler ile cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderiyor ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Sosyal medya ve örgüte müzahir basın yayın kuruluşlarındaki ilan/duyurularla destekleniyor ve böylece yasal görünüm kazanmaya çalışıyor.

Hukuki açıdan, ulusal düzeyde Kızılay, Kızılhaç gibi derneklerin kurulması, tanınması ve temsil edilmesi, Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) kurallarıyla düzenleniyor.

Bu kurallara göre, söz konusu dernekler ancak bağımsız bir devlette kurulabiliyor ve herhangi bir üye devlette sadece bir Kızılhaç, Kızılay derneği bulunabiliyor.

"Kürdistan" adıyla bağımsız bir devlet bulunmaması nedeniyle "Kürt Kızılayı" adlı derneğin, ICRC'ye üye ülkelerde milli bir dernek gibi faaliyet göstermesinin yasa dışı olduğu yönünde karar bulunuyor.