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Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilișinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli yakalandı - Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilișinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat 1999 tarihinde terörist elebașının yakalanarak Türkiye'ye getirilișinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan 156 operasyonda, 685 şüpheli gözaltına alındı, protesto gerçekleştiren 50 kişi de yakalandı. Böylece 15 Şubat kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 32 av tüfeği, 14 ağır silah mühimmatı, 6'sı kurusıkı 19 tabanca, 3 bin 441 mühimmat/fişek, bir el bombası, 20 kilogram TNT, 225 kilogram amonyum nitrat, 16 mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

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