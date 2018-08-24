Terör örgütü PKK/KCK üyesi havalimanında yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR polisinin operasyonuyla Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi K.B., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.'nin Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduğunu belirledi. Saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla Avusturya'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.B.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!
Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında Pastör Brunson mesajı
'Avukatı Trump’ı adeta sattı'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum