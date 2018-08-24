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Terör örgütü PKK/KCK üyesi havalimanında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

İZMİR polisinin operasyonuyla Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi K.B., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR polisinin operasyonuyla Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi K.B., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.'nin Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduğunu belirledi. Saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla Avusturya'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.B.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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