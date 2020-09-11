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Terör örgütü PKK/KCK üyesi şahıs saklandığı yerde sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öğrenilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs, saklandığı yerde sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öğrenilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs, saklandığı yerde sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyesi bir kişinin, Bornova ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine dün akşam saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ‘Yasa Dışı Silahlı Örgüt Kurmak Veya Katılmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kasten Adam Öldürme’ suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı suçtan aranması bulunan S.K., başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen S.K’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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