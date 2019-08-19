Terör örgütü PKK/KCK’ya dev operasyon: 418 gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Mardin ve Van illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.

