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Terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

MARDİN'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. 22- 23 Eylül'de 41 timin katılımıyla Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak ve 1 depoda güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, güvenlik güçlerince incelemeye alındı.
ÜST DÜZEY DEVLET YÖNETİCİLERİNE SUİKAST TALİMATI
Bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
KİMYASAL FÜNYELER KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI
Teröristlerin kullandığı sığınak ve depoda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal 8 fünyenin 6'sı olay yerinde imha edilirken, 2'si ayrıntılı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, kalem şeklindeki kimyasal fünye, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıyor. Kalemler, x-ray cihazında tespit edilemediği için saldırılarda kullanılma ihtimali üzerinde duruluyor.
İKİNCİ DEFA FÜZE YAKALANDI
Aynı operasyonda ele geçirilen 2 adet Rus yapımı Metis M-1 füze ateşleyicisinin de ilk defa iki yıl önce Nusaybin’de terör örgütü tarafından kullanıldığı ve karadan karaya, karadan havaya hedefi vurma özelliği taşıyan anti tank füzesi olduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI

Terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildiTerör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildiTerör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildiTerör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

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