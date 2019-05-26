Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) - TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı Cezaevi'nde yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Avukatlar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını ve sona erdirilmesini talep ettiğini söylediğini açıkladı.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları Raziye Turgut, İbrahim Bilmez, Nevruz Uysal ve Rezan Sarıca, 22 Mayıs'ta yaptıkları görüşme ile ilgili Beyoğlu'ndaki bir otelde açıklama yaptı.

Avukat Nevruz Uysal 22 Mayısta yapılan görüşmede asıl tartışılanın açlık grevleri ve ölüm oruçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Görüşme içeriğinde birçok konu tartışılmış olsa da temel gündem maddesi kritik bir aşamaya gelen açlık grevleri ve ölüm oruçları olmuştur. Öcalan görüşme esnasında açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını, artık sonlandırılması gerektiği yönündeki çağrısını ısrarla vurguladı. Bu çağrıdan sonra grevcilerin eylemi bırakacağına inanıyoruz. Esas olanın demokratik siyasal mücadele kültürü olduğunu, grevcilerin bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı olmalarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti" dedi.