Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK’ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK’nın Kandil’deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n en \u00fcst kad\u0131n yap\u0131lanmas\u0131 PAJK\u2019\u0131n s\u00f6zde y\u00f6neticisi Esme Erat ve \u015fof\u00f6r\u00fc, M\u0130T ve TSK\u2019n\u0131n Kandil\u2019deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f!Uluda\u011f\u2019daki a\u00e7 hayvanlar\u0131n imdad\u0131na Osmangazi yeti\u015ftiKom\u015fu cinayetinin ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 iddianamede
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