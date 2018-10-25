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Terör örgütü PKK'nın Erzurum'da katlettiği 33 şehit mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 25 yıl önce katledilen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Terör örgütü PKK'nın Erzurum'da katlettiği 33 şehit mezarları başında anıldı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 25 yıl önce katledilen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu, "O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar" dedi.
Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında katledilen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı.
Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Güvenlik Korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
'ŞEHİTLERİN EVLATLARI SİLAH KUŞANDI NÖBET TUTUYOR'
Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, 25 yıl önce bu meydanda, devlete ve millete oyun oynamak isteyen hain güçlerin 33 vatan evladını şehit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“O günden bugüne memleketimizde çok şeyler değişti. O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar. Yavi'de nöbet tutan kardeşlerimiz aynı zamanda Erzurum'un birçok yerinde de o terör örgütüne günlerini göstermek için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Çok şükür ki birkaç yıldır artık Erzurum ve çevrelerinde terör namına hiçbir iz ve emare görülmüyor. Bunu sağlayan askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Yavi'den çıkan kahramanlarımızdır. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize rahmet, o gün gazi olanlara da sabırlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu vatanda böylesi hainliklere fırsat vermez. Milletimiz kahramanca mücadelesini vermeye hazır olduğunu dosta ve düşmana gösterdiği sürece, bu vatan ilelebet hür bir şekilde al bayrağın dalgalandığı, ezanların susmadığı kahramanlar diyarı olmaya devam edecektir."
Konuşmaların ardından Yavi Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Katılımcılar daha sonra aynı mahalledeki Yavi Şehitliği'ni ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Terör örgütü PKK'nın Erzurum'da katlettiği 33 şehit mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın Erzurum'da katlettiği 33 şehit mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın Erzurum'da katlettiği 33 şehit mezarları başında anıldı

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