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Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olan 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 2 Haziran Pazar günü saat 22.30 itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-6 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi.Açıklamada,"Devam eden operasyonda 3 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş vaziyette 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı olan 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 2 Haziran Pazar günü saat 22.30 itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-6 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi.
Açıklamada,"Devam eden operasyonda 3 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş vaziyette 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

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