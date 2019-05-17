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Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Adana'da, Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar S.Ö, R.E. ve C.E. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık F.A. savunmasında, hakkındaki gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Ben daha önceki celselerde belirttiğim gibi başka bir şahsın adına kayıtlı telefon hattı kullanmadım. Kimseyle örgütsel bir görüşme gerçekleştirmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanıkların, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığı dikkate alınarak, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler, evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis, yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde bulundukları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen S.Ö, F.A. ve R.E'nin, herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen C.E. hakkında dava açılmıştı.

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adana Ağır Ceza Mahkemesi terör örgütü PKK/KCK

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