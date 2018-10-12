Adana'da 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Sedat Ö, Ferdin A, Rubar E. ve Cengiz E. katılmazken taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkemede savunma yapan müşteki taraf avukatı, gelen belgelere göre HTS kayıtlarında sanıkların birbirleriyle irtibatlı olduklarının görüldüğünü ve sanıkların çelişkili beyanlarının bulunduğunu belirterek, tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatları ise dosya kapsamında tutuklama kararının verilmesini gerektirecek bir husus olmadığı ileri sürerek bu talebin reddine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksik hususların giderilmesi ve dosyadaki mevcut delil durumu nazara alınarak sanıkların tutuklanması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve ölçülülük ilkesi dikkate alınarak sanıkların tutuklanması yönündeki talebin bu aşamada reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamıştı. Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen Sedat Ö. (22), Ferdin A. (21) ve Rubar E'nin (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen Cengiz E. hakkında dava açılmıştı.
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