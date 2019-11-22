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Terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü 8 dilde anlattılar

22.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü yurt içi ve yurt dışında etkin biçimde anlatmak için 8 dilde "PKK Terör Örgütü" adlı kitapçık yayımladı - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Son dönemde, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kendisini mağdur gibi gösteren örgütün kanlı yüzünü insanlara hatırlatmak istedik. 8 dilde PKK çalışmasını yayınlayarak terör örgütünün kaç sahte maske kullandığını, mağdur edebiyatı yaparken hangi kimlikleri kullandığını da gösteriyoruz" - "Yurt dışındaki vatandaşlarımız, orada PKK'yı anlatmaya çalışırken adeta zorlanıyordu. Biz, terör örgütü PKK'yı yazılı anlatarak onların işini kolaylaştırdık"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM), 8 dilde yayımladığı "PKK Terör Örgütü" adlı kitapçıkla terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü yurt içi ve yurt dışında anlatmayı amaçlıyor.

ANASAM, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Avrupa'nın en tehlikeli ve kanlı terör örgütlerinden PKK'nın yaptığı katliamları ve verdiği zararları dünyaya unutturmamak için Türkçe, Çince, Rusça, Arapça, İtalyanca, Almanya, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 8 dilde "PKK Terör Örgütü" başlıklı kitapçık yayımladı.

PKK'nın yaptığı terör eylemlerinin, örgüt yapılanmasının, para ve insan kaynaklarının anlatıldığı ve dijital ortamda da yayımlanan çalışmada, terör örgütünde yaşanan çözülmeler ile PKK'ya karşı sivil inisiyatiflerin yaptığı mitinglere de yer verildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 itibarıyla aktif şekilde çalışmalara başlayan ANASAM'ın, Türkiye'nin yıllardır kanını emen, Türk halkına zarar veren ve zarar vermeye çalışan terör örgütü PKK ile ilgili hafıza tazelemek amacıyla bir proje gerçekleştirdiğini söyledi.

PKK'nın geçmişte hangi katliamları yaptığını, devlete ne tür saldırılarda bulunduğunu, Avrupa'dan aldığı destekleri ne şekilde sağladığını, kaç sivili, çocuğu, bebeği, askeri, devlet memurunu, polisi katlettiğini hafızalara tekrar kazımak istediklerini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Çalışmamızı Türkçe dahil 8 farklı dilde yayımladık. Çince, Rusça, Arapça, İtalyanca, Almanya, Fransızca ve İngilizce yayın yaptık. Kendini mağdur konumda gösteren terör örgütünün gerçek yüzünü bir daha hatırlasınlar. Yayını somut görsellerle destekledik. Tüm halkımıza, ilgili kurumlara, birçok ülkeye ve orada yaşayanlara terör örgütünün gerçek yüzünü yeniden göstermek istedik. Son dönemde, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kendisini mağdur gibi gösteren örgütün, kanlı yüzünü, insanlara hatırlatmak istedik. Bu tarihi bir vesikadır. 8 dilde PKK çalışmasını yayımlayarak terör örgütünün kaç sahte maske kullandığını, mağdur edebiyatı yaparken hangi kimlikleri kullandığını da gösteriyoruz. Bebekleri öldüren bu örgütün unutulmaması gerekiyor."

- "ANASAM'ın internet sitesinde herkes dilediği dilden indirebilir"

Prof. Dr. Çomaklı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na yurt dışından gelen katılımcıların ve gurbetçilerin terör örgütü hakkındaki yayınlara ilgi gösterdiğini vurguladı.

Yabancıların, ülkelerinde PKK'nın kanlı yüzünü anlatmak için yayını yanında götürdüğüne değinen Prof. Dr. Çomaklı, "Yurt dışındaki vatandaşlarımız, orada PKK'yı anlatmaya çalışırken adeta zorlanıyordu. Biz, terör örgütü PKK'yı yazılı anlatarak onların işini kolaylaştırdık. Aynı zamanda bu çalışmamızı ANASAM'ın internet sitesinden diledikleri dilde indirebilirler. Üniversitemizden istedikleri halde de rahatlıkla kendilerine ulaştırabiliriz." diye konuştu.

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