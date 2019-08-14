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Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan ilk asker unutulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

PKK'nın 35 yıl önce düzenlediği ilk saldırıda şehit olan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın minnetle anılıyor - Şehidin, Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mertekli Mahallesi'nde bulunan ve isminin verildiği Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Mezarlığı'ndaki kabri, vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor - Şehit Aydın'ın ağabeyi Cemal Aydın: - "Bu terörün bir an evvel son bulmasını, başka hanelere ateş düşmemesini, başka çocukların yetim büyümemesini temenni ediyorum"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce düzenlediği ilk saldırıda şehit olan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle anılıyor.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken 15 Ağustos 1984'te şehit düşen Süleyman Aydın'ın şehadetinin üzerinden 35 yıl geçti.

Şehidin, Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mertekli Mahallesi'nde bulunan ve isminin verildiği Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Mezarlığı'ndaki kabri, vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

- "Bu terör bitecek kardeşlik türküleri söylenecek"

Şehidin ağabeyi Cemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin bölücü terör örgütüne verilen ilk şehit olduğunu hatırlattı.

Kardeşini 35 yıl önce hain bir saldırıda kaybettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu terörün bir an evvel son bulmasını, başka hanelere ateş düşmemesini, başka çocukların yetim büyümemesini temenni ediyorum. Devletin bu konuda çok sağlıklı bir dik duruş sergilemesini arzu ediyorum. Artık bu terör bitti bitecek, kardeşlik türküleri söylenecek. Çok şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz."

- "Yemin töreninde gördüm, bir daha görmedim"

Bilecik'te üniversiteden mezun olduğunda şehit kardeşi Süleyman'ın mezuniyetine Almanya'da geçirdiği iş kazası nedeniyle gidemediğini anlatan Aydın, "O zamanlar telefonlarımız falan yoktu, mektuplaşıyorduk. Bana, 'Ağabey ben müracaatımı yaptım, askerden sonra işe başlayacağım. Askerliğimi bitireceğim, gittiğim yerde 'Askerliğimi yaptım' diyeceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Aydın, şehit kardeşinin üniversite masraflarını karşılaması için o dönem her ay Almanya'dan 200 Alman Markı gönderdiğini anlatarak, "Eğitim masraflarını oradan gönderirdim. 45 günlük temel eğitimin ardından yemin töreninde gördüm, daha da görmedim." diye konuştu.

- "Muhafaza ediliyor"

Kardeşinin şehit oluşunun yıl dönümünde Siirt'in Eruh ilçesine gitmek için Jandarma Komutanlığına müracaat ettiğini ve yapılan yazışmalar sonunda bölgeye gittiğini ifade eden Aydın, karakoldaki o çatışma izlerinin muhafaza edildiğini aktardı.

Aydın, şunları söyledi:

"Ağır yaralanan arkadaşının yeri, sandalyesi, kardeşimin kendi kalemi öyle masanın üzerinde duruyordu. Bunlar anlatılmıyor. Diyoruz ya 'Her şey vatan için' dik duruş da vatan için olmalı. Benim kardeşim hem asker botunu giyindi hem askere gitti hem de öyle şehit oldu. 'Önce vatan' dedi. Ben de diyorum ki 'Önce vatan'. Dik duruş için de 'Önce vatan" olmalı."

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Erzincan İlk terör şehidi PKK Şehit Onbaşı Süleyman Aydın

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