Terör örgütü PKK/PYD/YPG şimdi de Sincar’da çocukları silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin sahte belgelerle, “okul açma” adı altında çocukları silah altına alma ve saflarına katma çalışması yürüttüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sincar’a bağlı Hanesor beldesinde açılan okulun yasal hiçbir geçerliliği olmadığı, okulun terörist kampı gibi kullanıldığı, okula giden çocukların örgüte katılması için kandırıldığı, kabul etmeyip direnenlerin zorla kaçırıldığı öğrenildi.

Sincar Eğitim Genel Koordinatörü Şehab Ahmed geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ailelerden terör örgütünün açtığı okullara çocuklarını göndermemesini isteyerek, “Bu okullar resmi olmadığı için burada eğitim gören öğrencilerin hiçbir geleceği bulunmuyor, üstelik bu okullar kamp gibi kullanılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynaklar, eleman eksikliği çeken PKK/PYD/YPG terör örgütünün bu okulları çocukları kendi saflarına katmak amacıyla açtığı, çocukları kandırmak daha kolay olduğu için bu yöntemin tercih edildiği, kamplara götürülmeden önce okul görünümünden istifadeyle eğitimlerin daha rahat verildiği ve örgütün Suriye’den sonra Irak’ta da çocukları kullanarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirtti.

