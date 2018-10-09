Terör örgütü PKK'ya 8 ilde eş zamanlı operasyon: 90 gözaltı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ilde gece yarısı saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldığını bildirildi.
Operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği açıklandı.
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