Terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 6 tüfek ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN merkeze bağlı Demirbilek ile Çayüstü köyleri kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 mağara içerisinde, 6 Kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Demirbilek ile Dicle Nehri kıyısındaki Çayüstü köyleri kırsal alanında düzenlenen operasyonla ilgili, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez Demirbilek ve Çayüstü köyü kırsalında, 29 Kasım’da yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan kontrolde; 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda fişek ele geçirilmiştir" denildi.

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