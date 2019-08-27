Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor

Irak'\u0131n kuzeyinde devam eden Pen\u00e7e-3 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'ya ait hedefler vuruluyor.\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, harekat kapsam\u0131nda PKK'ya ait hedefler ate\u015f destek vas\u0131talar\u0131yla etkili \u015fekilde imha edildi.PARTNER 'Seni \u00e7ok seviyorum g\u00fczel adam'Akdamar Kilisesi\u2019ni Kafkas Hristiyanlar\u0131 geri istiyor Avrasya T\u00fcneli ara\u00e7 ge\u00e7i\u015fine kapat\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum