Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 'Kıran' operasyonları kapsamında, PKK/KCK terör örgütün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indirmeye devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Kıran-Şehit GK Kerem Karakoc 2019-218' operasyonunda, PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Ddragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 dragunov şarjörü, 300 adet 5,56 milimetre fişek, 150 adet 7,62 milimetre fişek, 5 elektrikli fünye, 1 el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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ANKARA, (DHA)

