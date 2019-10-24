HABER

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

  Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 'Kıran' operasyonları kapsamında, PKK/KCK terör örgütün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indirmeye devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Kıran-Şehit GK Kerem Karakoc 2019-218' operasyonunda, PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Ddragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 dragunov şarjörü, 300 adet 5,56 milimetre fişek, 150 adet 7,62 milimetre fişek, 5 elektrikli fünye, 1 el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Oğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyorOğlunun youtube kanalını tanıtmak için Türkiye’yi geziyor
Rusya duyurdu: YPG çekilmeye başladı!Rusya duyurdu: YPG çekilmeye başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: YPG çekilmeye başladı!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı!

İstanbul'da 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.