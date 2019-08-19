Terör örgütü PKK’ya “Kıran Operasyonu”

Hakkari, Van ve Şırnak illerinde terör örgütü PKK’ya yönelik “Kıran" adı verilen operasyon başlatıldı.

Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in bizzat Hakkari’den sevk ve idare ettiği "Kıran Operasyonu" başladı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ın operasyon komutanı olarak katıldığı operasyonda, Hakkâri ilinde Tuğgeneral Nuri Öztürk, Van ilinde Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Şırnak ilinde ise Albay Tahsin Saruhan arazide operasyon komutanı olarak görev yapacak. Operasyonda Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak hedefleniyor.

Operasyonda 129 tim görev alıyor

Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak, Van illerinde jandarma, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev aldı. Hakkari’de Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edildi. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında 15 mağara ve sığınak imha edildi.