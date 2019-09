Terör örgütü PKK’ya tepkiler çığ gibi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından sivillerin hedef aldığı ve 7 kişinin şehit, 10 kişinin ise yaralandığı hain saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Terör örgütüne her kesimden tepkiler artarak devam ederken, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, PKK terör örgütünün bölge halkına bir kez daha telafisi mümkün olmayan bir hainlik yaptığını söyledi.

Terör örgütünün bir kez daha bütün çıplaklığıyla çirkin ve hain yüzünü gösterdiğini belirten Abbas Gündüz, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ailelerin geçimi için ekmek parası, çocukların nafakası için işe giden gariban yiğit insanlara karşı PKK hain terör örgütü bir kez daha o çirkin yüzünü göstererek bölge halkına yaptığı işkence ve zulme yenisini eklediğini kaydetti. Gündüz, "Şehit olan ve yaralanan sivil vatandaşlarımıza helalinden çalışıp ailelerine, vatana, millete hizmet etme peşinde iken hain PKK terör örgütü bölge halkına bir kez daha acı, ızdırap telafisi mümkün olmayan bir hainlik yapmıştır. Bizler millet olarak şehit ve gazi aileleri olarak PKK’yı ve siyasi uzantılarını kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hainlerin cezasını er ya da geç verecek ve dağdaki PKK örgüt elemanları ve onlara yardım yataklık edenlere en ağır şekilde gereken cevabı ve cezayı verecektir" dedi.

"Kürt halkının hakkını korumak değil yok etmek istiyorlar"

Abbas Gündüz, PKK terör örgütü ve uzantıları olan siyasi bağlantılarının Kürt halkının hakkını korumak niyetinde olmadığını, Kürtleri yok etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Gündüz, "Kürt halkının hakkını koruyacaklarını iddia eden hain terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları bölge halkına zulüm, işkence, eziyetten, göz yaşından ve acıdan başka hiçbir şey vermemiştir. Hain örgüt masum halktan ne istiyorsunuz? Kanla gözyaşı ile neyi, nasıl çözeceksiniz? Doğu ve Güneydoğuda kırk yıldır bu aziz millete korku, acı ve nefretten başka ne verdiniz? Sizleri siyasi uzantılarınızda kurtarmayacaktır. Hepiniz dağlarda tek tek yok edileceksiniz. Biz şehit ve gazi aileleri yöre halkımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizi anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Bingöl ilimiz olmak üzere, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ’da ’Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ mitinglerinde emeği ve katkısı olan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen’e, şehit aileleri olarak teşekkür ederiz. Doğu ve Güneydoğudaki bu illerimiz bir kez daha devlete ve millete desteklerini ve bağlılığını ortaya koymuştur. Biz şehit ve gazi aileleri olarak her zaman devletimiz, hükümetimiz, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun her daim yanındayız" diye konuştu.