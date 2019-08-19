İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari, Van ve Şırnak kırsalında dün itibarıyla başlatılan ve "Kıran" adı verilen operasyonu bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Hakkari'den yönetiyor.

Çetin'in yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş operasyon komutanı olarak görev yapıyor.

Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Van'da Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Şırnak'ta ise Albay Tahsin Saruhan operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos ve Yalınca barınma alanlarında faaliyet gösterdiği belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında üç ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev alıyor.