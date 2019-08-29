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Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunu sürerken 27 Ağustos saat 20.00'de Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayacak şekilde 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Irak'ın yanı sıra Suriye sınırını da kapsayan ve PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından sevk ve idare ediliyor. Jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının yer aldığı 1750 personelden oluşan 117 timin yer aldığı operasyona ATAK helikopterleri ateş desteği veriyor. Karadan mayın arama köpekleri eşliğinde arazi araması yapan timler, Bogak Dağı kırsalında insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenen terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alıyor.

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