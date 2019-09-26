Terör örgütü PKK’ya yönelik Kıran-4 Operasyonu darbesi

Terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştireln Kıran Operasyon’larında 4. Dalga operasyon başladı. Kıran 4 operasyonunda, bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında 2’si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, amacıyla gerçekleştirilen Kıran Operasyonlarında 4. dalga operasyon başladı. Kıran-4 Operasyonu, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül 2019 tarihinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatıldı.

Operasyonu kapsamında, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bahse konu operasyonda Jandarma, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıran Operasyonlarının Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edeceği vurgusu yapıldı.



