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Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

Operasyonda roketatar ve el bombalarının bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 12 Kasım'da ilçeye bağlı Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe kırsalına "Kıran-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, RPG 7 roketatar, keskin nişancı tüfeği, iki piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 anti tank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 fişek, 3 bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürpınar Kıran-6 terör operasyonu Van

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